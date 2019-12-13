«Это игра на грани жизни и смерти». Боец MMA Штырков — о весогонке
Российский боец смешанных единоборств Иван Штырков заявил, что рисковал здоровьем, сгоняя вес перед боем со швейцарцем Ясубеем Эномото.
Штырков сразится с Эномото завтра, 14 декабря, в Екатеринбурге в рамках турнира RCC 7. Бой пройдёт в промежуточном весе до 85 кг. Ранее россиянин выступал в дивизионах со значительно большим весом.
«Всё прошло хорошо. Кто знает, что такое весогонка, тот поймёт, а кто не знает… Это не объяснить словами.
Это игра на грани здоровья, может быть, даже жизни и смерти. Тут я не преувеличиваю. Меня в любой момент могла увезти скорая. Главным вопросом было не сделать вес, а остаться живым», — приводит слова Штыркова «Р-Спорт».
Главным поединком вечера станет бой Александра Шлеменко и Дэвида Бранча.
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