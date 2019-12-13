Шлеменко: в UFC несложно попасть, нужно просто быть им выгодным
Российский боец ММА Александр Шлеменко признался, что в данный момент не думает о переходе в UFC и сосредоточен на работе в промоушене RCC. В следующем поединке Шлеменко встретится с Давидом Бранчем в рамках турнира Russian Cagefighting Championship 7.
«Не знаю. Тут я вообще не понимаю, как проходит подписание в UFC. Непонятно, как они формируют списки. Я не связываю то, что нужно выигрывать и ты попадёшь в UFC. Туда несложно попасть. нужно просто быть выгодным для UFC.
Нет ли теперь цели перейти в UFC? Цели могут измениться, всё зависит от условий. Я не разговариваю сейчас, сосредоточен на работе здесь. О чём-то там говорить и рассуждать пока рано», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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