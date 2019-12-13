Шлеменко: неправильно ехать на Олимпиаду без российского флага

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мыслями о санкциях к России со стороны ВАДА и заявил, что он считает неправильным выступать на международных соревнованиях под нейтральным флагом.
«Как нужно вести себя российским спортсменам после санкций со стороны ВАДА? Это индивидуальный вопрос. И не ко мне, я не являюсь представителем сборной России, не получаю бюджет на подготовку, на меня не тратят бюджетные средства, деньги налогоплательщиков, потому я могу выбирать, под каким флагом выступать. Могу и вообще без флага. А наших спортсменов содержит сборная России, и на это выделяются серьёзные средства из бюджета страны. Потому тебя не будут спрашивать, под флагом надо выйти — ты уже выбрал для себя.
Кто-то может поехать и без флага? Да, но я считаю, что это неправильно. Это всё равно что сразу ехать проигравшими. То есть проигравшим в общем — для нашей страны и жизни. Нас поставили в такие условия, в которых мы — потерпевшие, пострадавшие. Если кого-то это устраивает… Раньше я не был столь категоричен в этом вопросе. Тоже говорил, что это — дело каждого. Главное — выступить хорошо. Но сейчас не хотелось бы выпрашивать себе какие-то условия, когда тебя ещё шпыняют постоянно, говорят, что ты не такой, как все.
Спортсмены шли к этому всю жизнь? Это самооправдание. Всегда можно оправдаться — а что потом? А потом точно так же люди переезжают жить в другую страну. Половина Госдумы и дети чиновников живут заграницей, и мы уже нормально к этому относимся. Закон об иностранных агентах почему-то работает в другую сторону. Считаю, каждому нужно для себя определиться в этом непростом вопросе. Если готов жертвовать ради своей страны. Подчёркиваю — страны, своего народа. Не чиновников и политиков, а народа. Значит, ты — истинная элита. Тот человек, который оставит след для потомков.Не хочу никого обижать, потому что могут накинуться хейтеры. Каждый решает за себя и сам выбирает себе дорогу. Просто потом не надо придумывать отмазки, когда кто-то будет к вам как-то не так относиться. Жизнь — она такая: ты выбираешь дорогу сам, но и отвечать за это тоже придётся. Либо всё будет хорошо», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.
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