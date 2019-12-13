Менеджер Волкова: Нганну струсил, будем просить реванш с Льюисом

Иван Банников, менеджер российского бойца UFC Александра Волкова заявил, что они просили у промоушена организовать поединок с Франсисом Нганну, но Нганну не пожелал драться с Волковым. По словам Банникова, они планируют сделать запрос на реванш с Дерриком Льюисом.



«Нганну струсил. Мы просили у UFC его, и он об этом знал. Мы теперь будем просить Льюиса», — приводит слова Ивана Банникова ТАСС.



В последнем на текущий момент поединке Александр Волков единогласным решением судей победил американца Грега Харди. Для Волкова эта победа стала 31-й в профессиональных смешанных единоборствах в 38 поединках. В UFC на счету Волкова пять побед и одно поражение — именно от Деррика Льюиса на турнире UFC 229 в октябре 2018 года.