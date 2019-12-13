Нганну и Розенструйк, вероятно, встретятся 28 марта 2020 года

28 марта 2020 года в Коламбусе (штат Огайо, США) на Nationwide Arena состоится турнир UFC. Ожидается, что его главным событием станет встреча в тяжёлом весе экс-претендента на титул Фрэнсиса Нганну и проспекта из Суринама Жаирзиньо Розенструйка, сообщает MMA Fighting.

Нганну предыдущий поединок провёл в июне 2019 года, нокаутировав Жуниора дос Сантоса. Таким образом, серия побед бойца насчитывает три встречи. Отметим, что на все три победы в общей сложности было потрачено менее трёх минут.

Жаирзиньо Розенструйк в прошлые выходные нокаутировал Алистара Оверима. Эта победа стала для него уже четвёртой кряду в UFC. Всего в смешанных единоборствах он провёл десять поединков и во всех из них победил.