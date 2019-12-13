Усман, Холлоуэй и Ян прошли взвешивание перед турниром UFC 245

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его основном карде состоится сразу три титульных поединка. Также в октагоне появится и четвёртый номер рейтинга легчайшего дивизиона Пётр Ян, соперником которого станет Юрайя Фэйбер.
В преддверии шоу бойцы прошли официальное взвешивание. По его итогам чемпион полусреднего веса Камару Усман и бывший временный чемпион Колби Ковингтон показали одинаковый вес — 77,1 кг. Чемпион в полулёгком весе Макс Холлоуэй оказался немного тяжелее Алекса Волкановски. Первый потянул на 65,7 кг, второй — на 65,6.
Пётр Ян и Юрайй Фэйбер уложились в лимит дивизиона, показав на весах 61,4 кг.
UFC 245. Взвешивание. Основной кард
Камару Усман (170 фунтов) — Колби Ковингтон (170 фунтов)
Макс Холлоуэй (145) — Александер Волкановски (144,5)
Аманда Нуньес (134,5) — Жермейн де Рандами (134,5)
Марлон Мораес (135,5) — Жозе Алду (136)
Пётр Ян (135,5) — Юрайя Фэйбер (135,5).
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 245.
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