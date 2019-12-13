Фёдор Чудинов победил Н'Жикама и завоевал пояс WBA Gold

Во Владикавказе (Северная Осетия) завершился вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились экс-чемпионы мира Фёдор Чудинов и Хассан Ндам Н'Жикам. Россиянин работал первым номером, и в некоторых эпизодах его преимущество было явным. В восьмом и десятом раундах француз камерунского происхождения был близок к досрочному поражению, но всё же сумел устоять.

По итогам двенадцати раундов все судьи отдали победу россиянину — 120:108, 119:109 и 120:108. Благодаря этой победе Чудинов завоевал второстепенный пояс по версии WBA Gold, который даёт право стать официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBA Regular.

Для Чудинова эта победа стала восьмой кряду и четвёртой в уходящем году.