Ян: Фэйбер очень много просит в этой жизни

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его основном карде выступит четвёртый номер рейтинга в легчайшем весе Пётр Ян. Его соперником станет четырёхкратный претендент на титул чемпиона UFC Юрайя Фэйбер. В преддверии противостояния Ян поделился мнением о сопернике, отметив, что не считает того легендой смешанных единоборств.

«Наш с ним бой организовали благодаря хорошей работе моего менеджмента и моей команды. Также в этом поединке были заинтересованы в UFC. Юрайя очень много просит в этой жизни, именно потому они и сделали этот бой.

На данном этапе этот соперник — лучший вариант. Все те, кто выше меня в рейтинге — заняты. Встреча с Фэйбером важна для меня и роста моей популярности. Считаю ли я Юрайю легендой спорта? Нет, но он достоин высоких званий. Но всё же легенда спорта это немного другое для меня", — рассказал Ян в интервью, размещённом на YouTube-канале MMA Fighting.