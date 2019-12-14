Кроуфорд: Альварес проигрывал Ковалёву и проиграл первый бой с Головкиным

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд раскритиковал чемпиона мира в среднем и полутяжёлом весе Сауля Альвареса за выбор соперников. По его словам, разница между ним и Канело в том, что мексиканец выбирает для больших боёв соперников, которые уже проигрывали нокаутом.
«Я смотрел бой Альварес — Ковалёв и Сауль проигрывал. Что знаю я, и это знают все — Ковалёв устаёт, Сергей стар. Да, вы скажете, что Головкин старше Ковалёва и все всё равно хотят увидеть третий бой Канело и Головкина, но все хотят видеть эту встречу, потому что Альварес проиграл первый бой, а во втором судьи могли дать и ничью.
Заслуживает ли Альварес уважения за то, что поднялся в полутяжёлый вес? Понимаете, разница в моём переходе в новый дивизион и в его переходе заключается в том, что я выбираю в соперники себе непобеждённых прежде чемпионов. Сауль же дерётся с теми, кто уже проигрывал нокаутом", — рассказал Кроуфорд в интервью, размещённом на YouTube-канале SiriusXM.
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