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UFC 245. Полный файткард турнира

UFC 245. Полный файткард турнира
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 245. Турнир примечателен тем, что на нём пройдёт сразу три титульных поединка — в полусреднем, полулёгком и женском легчайшем весе. Свои титулы будут защищать Камару Усман, Макс Холлоуэй и Аманда Нуньес.

Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 245

Основной кард

Камару Усман (чемпион) — Колби Ковингтон (№2) — полусредний вес
Макс Холлоуэй (чемпион) — Алекс Волкановски (№1) — полулёгкий вес
Аманда Нуньес (чемпион) — Жермейн де Рандами (№1) — женский легчайший вес
Марлон Мораес (№3) — Жозе Алду (№3) — легчайший вес
Пётр Ян (№4) — Юрайя Фейбер (№12) — легчайший вес.

Предварительный кард

Джефф Нил (№14) — Майк Перри — полусредний вес
Кэтлин Виера (№2) — Ирен Алдана (№10) — женский легчайший вес
Йен Хейниш (№10) — Омари Ахмедов (№14) — средний вес
Мэтт Браун — Бен Сондерс — полусредний вес.

Ранний предварительный кард

Чейс Хупер — Дэниэль Теймур — полулёгкий вес
Брэндон Морено (№5) — Кай Кара Фрэнс (№6) — наилегчайший вес
Джессика Ай (№2) — Вивьен Арауджо (№5) — женский наилегчайший вес
Пунахеле Сориано — Оскар Пьехота — средний вес.

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