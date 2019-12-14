UFC 245. Полный файткард турнира

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 245. Турнир примечателен тем, что на нём пройдёт сразу три титульных поединка — в полусреднем, полулёгком и женском легчайшем весе. Свои титулы будут защищать Камару Усман, Макс Холлоуэй и Аманда Нуньес.



Представляем вашему вниманию полный файткард турнира. В скобках указана текущая позиция в рейтинге UFC, если она отсутствует, то боец не входит в топ-15 весовой категории.

UFC 245

Основной кард



Камару Усман (чемпион) — Колби Ковингтон (№2) — полусредний вес

Макс Холлоуэй (чемпион) — Алекс Волкановски (№1) — полулёгкий вес

Аманда Нуньес (чемпион) — Жермейн де Рандами (№1) — женский легчайший вес

Марлон Мораес (№3) — Жозе Алду (№3) — легчайший вес

Пётр Ян (№4) — Юрайя Фейбер (№12) — легчайший вес.



Предварительный кард



Джефф Нил (№14) — Майк Перри — полусредний вес

Кэтлин Виера (№2) — Ирен Алдана (№10) — женский легчайший вес

Йен Хейниш (№10) — Омари Ахмедов (№14) — средний вес

Мэтт Браун — Бен Сондерс — полусредний вес.



Ранний предварительный кард



Чейс Хупер — Дэниэль Теймур — полулёгкий вес

Брэндон Морено (№5) — Кай Кара Фрэнс (№6) — наилегчайший вес

Джессика Ай (№2) — Вивьен Арауджо (№5) — женский наилегчайший вес

Пунахеле Сориано — Оскар Пьехота — средний вес.