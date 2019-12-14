Чудинов стал официальным претендентом на титульный бой с Альваресом

Владимир Хрюнов, промоутер российского боксёра Фёдора Чудинова, сообщил, что его клиент отныне является официальным претендентом на бой с Саулем Альваресом.



«Сейчас всё зависит от занятости Канело (Сауля Альвареса), но надо отомстить за Сергей Ковалёва», — приводит слова Владимира Хрюнова официальный сайт Федерации бокса России.



Напомним, 13 декабря во Владикавказе прошёл вечер профессионального бокса, в главном событии которого встретились экс-чемпионы мира Фёдор Чудинов и Хассан Ндам Н'Жикам. По итогам 12 раундов все судьи отдали победу россиянину — 120:108, 119:109 и 120:108. Благодаря этой победе Чудинов завоевал второстепенный пояс по версии WBA Gold.



Для Чудинова эта победа стала восьмой кряду и четвёртой в уходящем году.