58-летняя кикбоксёрша нокаутировала 21-летнюю соперницу. Видео

58-летняя американская кикбоксёрша Лаура Ли Джонс нокаутировала 21-летнюю соперницу Рэй Остемповски на турнире Shamrock FC 326 в Канзасе. Поединок был закончен уже в первом раунде: Джонс обрушила на соперницу шквал ударов и судья был вынужден остановить поединок.



Ли Джонс должна была дебютировать в промоушене Shamrock FC 5 октября 2019 года на 323-м номерном турнире организации в поединке с соотечественницей, Элизабет Гриего, но поединок был отменён. В итоге дебют 58-летней спортсменки был перенесён на 7 декабря 2019 года, а её сопрницей была назначена Рэй Остемповски.



В главном событии турнира Shamrock FC 326 Аарон Хайфилл нокаутировал Доминика Гарсию.

Посмотреть видео победы 58-летней спортсменки можно на «Чемпионате».