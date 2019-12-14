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Появился первый постер боя Макгрегора и Серроне

Появился первый постер боя Макгрегора и Серроне
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC опубликовала первый официальный постер поединка бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и бывшего претендента на титул чемпиона Дональда Серроне.

Напомним, поединок пройдёт в полусредней весовой категории. Соперники встретятся на шоу UFC 246, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 18 января 2020 года.

Посмотреть фото можно в инстаграм-аккаунте UFC.

Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, с тех пор когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне проиграл два предыдущих поединка. В минувшей встрече он был нокаутирован Джастином Гэтжи. Тот бой прошёл в лёгком весе.

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