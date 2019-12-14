Рой Джонс: политики в США обвиняют Россию во всех грехах, но я такого не видел

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс рассказал о взгляде на взаимоотношения России и США. Джонс является гражданином России.



«Мне бы хотелось отплатить России доброй монетой — поделиться опытом, который приобрёл на ринге и за его пределами. Хочу передать его российским бойцам. Президент Путин был добр ко мне и позволил стать гражданином страны, поэтому в качестве благодарности хочу принести максимальную пользу обществу.



Не поймите неправильно, в США меня тоже любят. Но зачастую за боксёрами там перестают следить после окончания карьеры. В России совсем не так. Тебя знают и никогда не забывают о значимости твоей карьеры. Возможно, некоторые американцы меня уже и не вспоминают, но здесь всё иначе.



Плохое отношение к России в США? Мой кумир, Мухаммед Али, отказался воевать во Вьетнаме, мотивируя это тем, что граждане этой страны не сделали ему ничего плохого. И он был абсолютно прав. Он отстаивал свою точку зрения, и я решил последовать его примеру. Политики в США обвиняют Россию во всех грехах. Но я ничего подобного не видел. Когда выступал на турнирах против местных боксёров, они ничем не отличались от остальных. Некоторых бил я, кто-то бил меня, но потом мы пожимали друг другу руки и расходились. Не было никаких качеств, о которых всё время рассказывают. Всегда верю только своим глазам», — цитирует Роя Джонса «RT на русском».