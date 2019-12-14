Джонс: Макгрегор не настолько крутой панчер, как Хабиб

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе Рой Джонс поделился мнением о боксёрских навыках российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.



«Есть ли у бойцов ММА шансы в боях с боксёрами? Разумеется. Особенно если у них поставлен удар. Например, как у Нурмагомедова. Если пропустишь от Хабиба, сразу ляжешь. Навыки бокса у него на высоте, поэтому он и отличается от остальных.



Макгрегор тоже хороший боксёр, но он не настолько крутой панчер, как россиянин. То есть у всех, у кого есть удар, в смешанных единоборствах есть шанс против боксёров.



Есть ли шансы у Хабиба против Мейвезера? Если правильно подготовится, то да. Если бы я его тренировал, то сумел бы подвести к этой схватке и у него точно был бы шанс. Прекрасно понимаю, на что надо обратить внимание. Это моя жизнь, я гуру бокса. Знаю о нём всё, как надо побеждать в разных стилях», — приводит слова роя Джонса «RT на русском».