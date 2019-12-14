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Дацик оказался тяжелее Ле Баннера на 13 кг

Дацик оказался тяжелее Ле Баннера на 13 кг
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

15 декабря на площадке «Татнефть Арена» в Казани на финале чемпионата мира «Бои по правилам ТНА» одиозный российский боец и известный трештокер Вячеслав Дацик подерётся со звездой К-1 легендарным французским супертяжеловесом Жеромом Ле Баннером. В преддверии поединка состолась официальная церемония взвешивания.

По её итогам Вячеслав Дацик показал результат 132 кг, Ле Баннер — 118,7 кг.

Для Вячеслава Дацика этот поединок станет третьим после выхода из тюрьмы. В двух предыдущих он одержал победу нокаутом над Андреем Кирсановым и потерпел поражение от блогера Тарасова.

Поединок между Дациком и Ле Баннером продлится три раунда и будет включать в себя стили каратэ, муай-тай и кикбоксинга, захваты запрещены.

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