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Превью UFC 245: Нуньес — Де Рандами

Превью UFC 245: Нуньес — Де Рандами
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 14 на 15 декабря мск в Лас-Вегасе состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 245. Турнир примечателен тем, что на нём пройдёт сразу три титульных поединка — в полусреднем, полулёгком и женском легчайшем весе. Титулы будут защищать Камару Усман, Макс Холлоуэй и Аманда Нуньес.

Нуньес встретится с Жермейн де Рандами, первым номером рейтинга женского наилегчайшего веса.

«Чемпионат» представляет вашему вниманию превью этого поединка.

UFC 245

Основной кард

Камару Усман (чемпион) — Колби Ковингтон (№ 2) — полусредний вес
Макс Холлоуэй (чемпион) — Алекс Волкановски (№ 1) — полулёгкий вес
Аманда Нуньес (чемпион) — Жермейн де Рандами (№ 1) — женский легчайший вес
Марлон Мораес (№ 3) — Жозе Алду (№ 3) — легчайший вес
Пётр Ян (№ 4) — Юрайя Фейбер (№ 12) — легчайший вес.

Предварительный кард

Джефф Нил (№ 14) — Майк Перри — полусредний вес
Кэтлин Виера (№ 2) — Ирен Алдана (№ 10) — женский легчайший вес
Йен Хейниш (№ 10) — Омари Ахмедов (№ 14) — средний вес
Мэтт Браун — Бен Сондерс — полусредний вес.

Ранний предварительный кард

Чейс Хупер — Дэниэль Теймур — полулёгкий вес
Брэндон Морено (№ 5) — Кай Кара Фрэнс (№ 6) — наилегчайший вес
Джессика Ай (№ 2) — Вивьен Арауджо (№ 5) — женский наилегчайший вес
Пунахеле Сориано — Оскар Пьехота — средний вес.

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