Экс-чемпион UFC Гарбрандт встретится с Ассунсао
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт проведёт следующий поединок с Рафаэлем Ассунсао, сообщает MMA Fighting. Встреча состоится 28 марта 2020 года на турнире в Коламбусе (штат Огайо, США). Главным событием шоу станет противостояние в тяжёлом весе между Фрэнсисом Нганну и Жаирзиьно Розенструйком.
Гарбрандт на данный момент занимает восьмое место в рейтинге легчайшей весовой категории. Последний раз он побеждал в декабре 2016 года. После этого он потерпел три поражения кряду, в том числе два — от Ти Джей Диллашоу. Что касается Ассунсао, он расположился на пятом месте рейтинга. Он предыдущий раз побеждал в июле 2018 года, после чего проиграл два раза подряд. В предыдущей схватке он уступил Кори Сандхегену.
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