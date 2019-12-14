Ковалёв: поведение в поражении определяет, кто ты — человек-паук или человек-пук

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв поделился мнением о пользе поражений, дав понять, что неудачи закаляют его и делают сильнее. Россиянин намекнул, что перед проигрышем в бою с Саулем Альваресом у него были серьёзные проблемы со сгонкой веса.

«В фильме «Человек-паук» я услышал фразу: «Человека судят по тому, как он справляется с поражением». С тех пор не могу отделаться от ощущения, что сценаристы этого фильма украли одно из моих основных жизненных правил.



В молодости один заводчик питбулей объяснил мне, почему собаки, у которых нет ни одного поражения, стоят дешевле, чем те, которые проигрывали. Он сказал, что только поражение может показать истинный характер бойца и готовность идти до конца, несмотря на сломанные ноги или большую потерю крови. У поражения может быть много причин: ошибки в подготовке, неверный выбор тренировочного лагеря… Но умение не сдаваться всегда будет стоить дороже любых триумфальных шествий.



Именно то, как ты ведёшь себя в поражении, определяет, кто ты — человек-паук или человек-пук. Казалось бы, разница всего в одной букве, но смысл меняется кардинально.

P.S. Да, и на всякий случай, я впервые с 1994 года взвешивался без трусов", — написал Ковалёв.

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