Штырков потерпел первое поражение в карьере, уступив Эномото

В Екатеринбурге в эти минуты проходит турнир по смешанным единоборствам RCC7. В его соглавном событии встретились Иван Штырков и Ясубей Эномото.

Штырков неплохо начал поединок, и вскоре ему удалось провести тейкдаун. В партере бойцы не проявляли активность. Через минуту они вернулись в стойку, где преимущество было у Эномото, Штырков пропустил несколько жёстких ударов, но затем провёл ещё один тейкдаун.

Во второй пятиминутке стало заметно преимущество Эномото, он выглядел более свежим. На Штыркове сказывался тоннаж пропущенных ударов. Его сопернику удалось донести ещё несколько тяжёлых ударов в голову и корпус Ивану. В середине второго раунда Ясубей сумел провести удушающий приём и заставил россиянина сдаться. Это поражение стало первым в профессиональной карьере Штыркова.