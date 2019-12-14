Шлеменко — о победе над Бранчем: ребята, «хороните» меня всегда

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился впечатлениями от победы над Дэвидом Бранчем на турнире RCC7, подчеркнув, что на протяжении всей своей карьеры он лучше себя чувствует в качестве андердога.
«На пресс-конференции мне сказали, что верит в меня только Александр Лютиков, а остальные все меня «похоронили». Я хочу сказать вам одно: «хороните» меня всегда, ребята! Я ни разу сегодня не пропустил, у меня чистое лицо, ничего себе не отбил и, самое главное, вернул свои позиции. Нужно верить в себя!
Соперник крупнее, соперник здоровее, соперник опытнее, он побеждал Тиаго Сантоса. Но главный мой соперник — я сам. Все свои поединки, в которых был фаворитом, я проиграл, почти все. А где был андердогом — ну, вы сами видели.
Дэвид опытен, но такую глупость допустил: челюсть, что-ли, пытался мне сломать? Пытался меня задушить, но я даже ничего не почувствовал. Он пыхтел, пыхтел и сам себя измотал. UFC? Конечно, я всё ещё туда хочу. У меня были бои с топовыми бойцами UFC — Гегардом Мусаси и Дэвидом Бранчем. Давайте честно: я довольно неплохо с ними смотрелся», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
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