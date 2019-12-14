Эномото: реванш со Штырковым? Всё зависит от финансовых условий
Швейцарский боец Ясубей Эномото поделился впечатлениями от победы над Иваном Штырковым, которую он добыл на турнире RCC 7 в Екатеринбурге. И назвал условие, при котором согласится дать россиянину реванш.
«Старался отбить корпус Штыркова, чтобы он сосредоточился на этом, и после этого наносить удары по его голове. После первого раунда почувствовал, что Штырков уже уставший, и не сомневался в своей победе. Реванш? Всё зависит от того, насколько выгодные финансовые условия мне предложат. Спасибо Екатеринбургу за поддержку, это не стало для меня сюрпризом», — передаёт слова бойца корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
Напомним, поражение от Энамото стало первым в профессиональной карьере Ивана Штыркова.
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