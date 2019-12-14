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Хантер: Усик победит Джошуа по очкам

Хантер: Усик победит Джошуа по очкам
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Экс-претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе и бывший соперник Александра Поветкина Майкл Хантер дал прогноз на потенциальный поединок Александра Усика и чемпиона мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа. По словам Майкла, украинец в этом поединке победит по очкам.

«Думаю, что на сегодняшний день Усик — один из лучших боксёров в мире. Ему необходимо внести лишь небольшие коррективы для выступлений в супертяжёлом весе. Что же касается его возможного противостояния с Энтони Джошуа, то думаю, что Александр победит по очкам. Он сделает это просто за счёт работы ног, передвижений, левосторонней стойки и классной защиты», — приводит слова Хантера Boxingnews24.

Усик является официальным претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO.

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