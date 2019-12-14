Шлеменко — о UFC: нет такого, что я стучусь в закрытую дверь и прошу взять меня

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о перспективе выступлений в UFC. Россиянин подчеркнул, что не стремится попасть в лучшую лигу мира любой ценой.
«Я не хочу, чтобы меня ставили так, как будто я какой-то новичок. Будто я сижу и молю: хочу в UFC, пожалуйста, возьмите меня. У меня такого нет. Я себя чувствую отлично и выступаю, где я хочу. RCC даёт мне возможность выступать без контракта. У меня нет такого, чтобы я стучался в закрытую дверь. Попаду я туда — подерусь, не попаду — не расстроюсь нисколько. Мне по барабану.
Финансовый вопрос? Я знаю очень много ребят, которые дерутся в UFC и ездят на старых «тройках» BMW. Не спорю, если выигрывать, то дойдёшь до хорошего уровня. Но мне сложно рассуждать на эту тему, я не обсуждал с UFC финансовых вопросов», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.
- 14 декабря 2019
-
23:40
-
23:35
-
22:59
-
22:31
-
21:55
-
20:31
-
20:11
-
19:38
-
18:33
-
17:30
-
16:55
-
16:27
-
15:59
-
14:32
-
14:05
-
12:36
-
11:47
-
10:51
-
09:41
-
07:49
-
07:32
-
07:05
-
01:06
-
00:56
-
00:15
- 13 декабря 2019
-
23:53
-
23:27
-
22:48
-
22:14
-
21:25
-
20:52
-
19:50
-
18:47
-
18:38
-
16:15