Шлеменко — о UFC: нет такого, что я стучусь в закрытую дверь и прошу взять меня

Боец смешанных единоборств Александр Шлеменко рассказал о перспективе выступлений в UFC. Россиянин подчеркнул, что не стремится попасть в лучшую лигу мира любой ценой.

«Я не хочу, чтобы меня ставили так, как будто я какой-то новичок. Будто я сижу и молю: хочу в UFC, пожалуйста, возьмите меня. У меня такого нет. Я себя чувствую отлично и выступаю, где я хочу. RCC даёт мне возможность выступать без контракта. У меня нет такого, чтобы я стучался в закрытую дверь. Попаду я туда — подерусь, не попаду — не расстроюсь нисколько. Мне по барабану.

Финансовый вопрос? Я знаю очень много ребят, которые дерутся в UFC и ездят на старых «тройках» BMW. Не спорю, если выигрывать, то дойдёшь до хорошего уровня. Но мне сложно рассуждать на эту тему, я не обсуждал с UFC финансовых вопросов», — передаёт слова Шлеменко корреспондент «Чемпионата» Иван Ковалёв.