Алду намерен выступать до 40 лет

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Жозе Алду заявил, что он намерен продолжать карьеру до 40 лет. Ранее бразилец заявлял, что проведёт лишь несколько поединков, но, судя по всему, он изменил планы.

«Я хочу драться до 40 лет. Сейчас мне 33, а значит впереди меня ещё ждёт семь лет выступлений. Бой с Мораесом станет для меня первым в легчайшем весе и я буду здесь драться до тех пор, пока не стану чемпионом снова.

На самом деле, я могу закончить выступать, когда мне будет уже за 40. Я никогда не пьянствовал, не увлекался вечеринками, так что моё тело здорово. Я закончу биться лишь тогда, когда у меня пропадёт желание. Чувствую себя сильным, не чувствовал себя так даже тогда, когда выступал в WEC", — приводит слова Алду MMA Fighting.



