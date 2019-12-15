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Мораис победил Алду на UFC 245 раздельным решением судей

Мораис победил Алду на UFC 245 раздельным решением судей
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой в легчайшем весе на турнире UFC 245 между бразильцем Марлоном Мораисом и его соотечественником Жозе Алду.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Мораиса после раздельного решения судей.

Для Мораиса эта победа стала 23-й в карьере, при 6 поражениях и 1 ничьей.

Алду потерпел 6-е поражение в карьере, при 28 победах.

UFC. UFC 245
Марлон Мораис (W) - Жозе Алду
15 декабря 2019, воскресенье. 06:40 МСК
Окончено
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