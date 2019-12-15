Мораис победил Алду на UFC 245 раздельным решением судей
В Лас-Вегасе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся бой в легчайшем весе на турнире UFC 245 между бразильцем Марлоном Мораисом и его соотечественником Жозе Алду.
Поединок продлился все три раунда и завершился победой Мораиса после раздельного решения судей.
Для Мораиса эта победа стала 23-й в карьере, при 6 поражениях и 1 ничьей.
Алду потерпел 6-е поражение в карьере, при 28 победах.
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