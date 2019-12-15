Холлоуэй: чувствовал, что сделал достаточно для победы

Бывший чемпион UFC в полулёгком весе Макс Холлоуэй поделился впечатлениями от поражения в бою с Александером Волкановски на турнире UFC 245. Американец дал понять, что не согласен с решением судей.

«Чувствовал, что сделал достаточно для победы. Но есть ребята, чьё мнение котируется выше. Как бы то ни было, я уже говорил, что мне только 29 лет. Я вернусь, в любом случае, я вернусь. Алекс сегодня не удивил меня. Немедленный реванш? Я сяду со своей командой, пересмотрю видео, потом поговорю с Дэной Уайтой. Это не только моё решение, это решение всей моей команды», — рассказал Макс Холлоуэй на пресс-конференции после турнира в Лас-Вегасе.

Напомним, в результате поражения Холлоуэй потерял титул чемпиона UFC в полулёгком весе.