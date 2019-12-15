Стерлинг — Яну: Пётр, поздравляю! Ты выглядел как зверь

Боец UFC Альджамейн Стерлинг прокомментировал победу Петра Яна над Юрайей Фейбером на турнире UFC 245, поздравив россиянина с очередным успехом.

«Пётр, поздравляю. Ты выглядел как зверь. Жду не дождусь, когда разделю с тобой клетку. Ты победил возрастного бойца, посмотрим, как ты справишься с молодым буйволом нашего дивизиона», — написал Стерлинг на своей странице в «Твиттере».

Альджамейн Стерлинг на данный момент занимает второе место в рейтинге UFC и идёт на серии из четырёх побед. Напомним, на турнире UFC 245 в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Пётр Ян нокаутировал в третьем раунде 40-летнего Юрайю Фейбера. Позже выяснилось, что кроме этого россиянин сломал экс-претенденту на титул челюсть. Фейбер был доставлен в больницу.