Владимир Кличко намекнул на возвращение и открыл голосование в «Твиттере»

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко намекнул на возможное возвращение в ринг. На своей официальной странице в «Твиттере» он написал следующее сообщение:

«Позвольте мне развлечь вас этим, вы можете ставить лайк или не делать этого», — написал Кличко.

Сообщение повторялось трижды, под каждым из них был прописан вариант для возвращения Владимира. Судя по всему, в качестве потенциальных соперников Кличко-младший рассматривает лишь Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри.

Количество лайков под вариантом с Фьюри указывает на то, что болельщики хотели бы видеть именно этот бой. Далее в голосовании следует Деонтей Уайлдер и лишь потом Энтони Джошуа. Напомним, Кличко в двух последних поединках в карьере проиграл сначала Тайсону Фьюри, а затем и Энтони Джошуа.