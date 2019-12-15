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Ян: Сехудо ещё не сталкивался с такими ребятами, как я

Ян: Сехудо ещё не сталкивался с такими ребятами, как я
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян подвёл итоги победного поединка с американцем Юрайей Фейбером на турнире UFC 245, а также поделился планами на ближайший бой.

«Важная победа на завершающем турнире в этом году. Огромнейший ивент. Эта победа приблизила меня к поясу. Думаю, я максимально близок к нему.

Я вырос в гораздо более жёстких условиях, именно это и показывает мой характер и мою духовную составляющую.

Конечно, я заслужил бой за титул. За полтора года мы провели шесть боёв и одержали шесть побед. Думаю, я один из тех, кто заслуживает боя за пояс.

Сехудо ещё не сталкивался с такими ребятами, как я. Он проигрывал несколько раз. Знаю, как с ним драться. Не опасаюсь его борьбы. Я покажу, на что способен в пятираундовом бою. Люблю драться пять раундов», — сказал Ян в интервью, размещённом пресс-службой UFC Russia на своей официальной странице в «Инстаграме».

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