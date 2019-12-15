Ломаченко: теперь Теофимо Лопес мне интересен

Чемпион мира по версиям WBA Super, WBO, WBC в лёгком весе Василий Ломаченко поделился впечатлениями от победы Теофимо Лопеса над Ричардом Комми, благодаря которой американец гондурасского происхождения завоевал пояс по версии IBF.

«Я мало что успел понять по этому бою, так как всё закончилось за два раунда. Но, конечно, у Лопеса есть мощь. Но многое зависит от того, что тебе позволяет соперник. Конечно, мы планируем бой на апрель и хотим объединительный поединок. Я буду готов ко встрече с ним. Посмотрим, стану ли я для него проблемой. Как бы то ни было, теперь он чемпион мира и теперь он мне интересен, ведь у него есть титул», — рассказал украинец в интервью, размещённом на YouTube-канале FightHype.