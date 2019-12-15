Ян и экс-чемпион UFC Гарбрандт едва не подрались после турнира в Лас-Вегасе

Ранним утром 15 декабря мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его основном карде выступил четвёртый номер рейтинга Пётр Ян. Россиянин нокаутировал ветерана смешанных единоборств Юрайю Фейбера.

После поединка Ян едва не подрался с экс-чемпионом организации в легчайшем весе, а ныне восьмым номером рейтинга Коди Гарбрандтом — близким другом Фейбера, который тренируется с ним в одном зале. Словесный конфликт едва не перерос в силовое противостояние, но вовремя вмешалась охрана.

Видео эпизода также можно увидеть на соответствующей странице в «Инстаграме».

Коди Гарбрандт следующий поединок проведёт в марте 2020 года. Его соперником станет Рафаэль Ассунсао.