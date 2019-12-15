Ахмедов продлил беспроигрышную серию до шести боёв

В Лас-Вегасе 14 декабря прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В предварительном карде бой провёл россиянин Омари Ахмедов с американцем Яном Хейнишем.
Бой продлился все три раунда и завершился победой Ахмедова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).
Представляем вашему вниманию видеообзор боя.
Ахмедов одержал 20-ю победу в профессиональной карьере при четырёх поражениях и одной ничьей. Ранее россиянин одержал победу над Заком Каммингсом. Благодаря этой победе Омари Ахмедов переместится в топ-10 рейтинга UFC в среднем дивизионе.
Хейниш в свою очередь потерпел третье поражение при 13 победах.
UFC 245. Результаты турнира
Основной кард:
Камару Усман – Колби Ковингтон — победа Усмана техническим нокаутом в пятом раунде
Александер Волкановски — Макс Холлоуэй — победа Волкановски единогласным решением судей
Аманда Нуньес – Жермейн де Рандами – победа Нуньес единогласным решением судей
Марлон Мораес – Жозе Алду – победа Мораеса раздельным решением судей
Пётр Ян – Юрайя Фэйбер – победа Яна нокаутом в третьем раунде.
Предварительный кард:
Джофф Нил – Майк Перри – победа Нила нокаутом в первом раунде
Ирэн Алдана – Кейтлин Виейра – победа Алданы нокаутом в первом раунде
Омари Ахмедов – Ян Хейниш – победа Ахмедова единогласным решением судей
Мэтт Браун – Бен Сондерс – победа Брауна техническим нокаутом во втором раунде
Чейз Хупер – Даниэль Теймур – победа Хупера техническим нокаутом в первом раунде
Брендон Морено – Кай Кара-Франц – победа Морено единогласным решением судей
Джессика Ай – Вивиан Араужо – победа Айя единогласным решением судей
Пунахьель Сориано – Оскар Пьехота – победа Сориано нокаутом в первом раунде.
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10:46Итоги всех боёв UFC 245 Видео
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