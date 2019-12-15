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Ахмедов продлил беспроигрышную серию до шести боёв

Ахмедов продлил беспроигрышную серию до шести боёв
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе 14 декабря прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В предварительном карде бой провёл россиянин Омари Ахмедов с американцем Яном Хейнишем.

Бой продлился все три раунда и завершился победой Ахмедова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).

Представляем вашему вниманию видеообзор боя.

Ахмедов одержал 20-ю победу в профессиональной карьере при четырёх поражениях и одной ничьей. Ранее россиянин одержал победу над Заком Каммингсом. Благодаря этой победе Омари Ахмедов переместится в топ-10 рейтинга UFC в среднем дивизионе.

Хейниш в свою очередь потерпел третье поражение при 13 победах.

UFC 245. Результаты турнира

Основной кард:

Камару Усман – Колби Ковингтон — победа Усмана техническим нокаутом в пятом раунде
Александер Волкановски — Макс Холлоуэй — победа Волкановски единогласным решением судей
Аманда Нуньес – Жермейн де Рандами – победа Нуньес единогласным решением судей
Марлон Мораес – Жозе Алду – победа Мораеса раздельным решением судей
Пётр Ян – Юрайя Фэйбер – победа Яна нокаутом в третьем раунде.

Предварительный кард:

Джофф Нил – Майк Перри – победа Нила нокаутом в первом раунде
Ирэн Алдана – Кейтлин Виейра – победа Алданы нокаутом в первом раунде
Омари Ахмедов – Ян Хейниш – победа Ахмедова единогласным решением судей
Мэтт Браун – Бен Сондерс – победа Брауна техническим нокаутом во втором раунде
Чейз Хупер – Даниэль Теймур – победа Хупера техническим нокаутом в первом раунде
Брендон Морено – Кай Кара-Франц – победа Морено единогласным решением судей
Джессика Ай – Вивиан Араужо – победа Айя единогласным решением судей
Пунахьель Сориано – Оскар Пьехота – победа Сориано нокаутом в первом раунде.

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