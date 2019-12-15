Ахмедов продлил беспроигрышную серию до шести боёв

В Лас-Вегасе 14 декабря прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В предварительном карде бой провёл россиянин Омари Ахмедов с американцем Яном Хейнишем.



Бой продлился все три раунда и завершился победой Ахмедова единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28).



Представляем вашему вниманию видеообзор боя.

Ахмедов одержал 20-ю победу в профессиональной карьере при четырёх поражениях и одной ничьей. Ранее россиянин одержал победу над Заком Каммингсом. Благодаря этой победе Омари Ахмедов переместится в топ-10 рейтинга UFC в среднем дивизионе.



Хейниш в свою очередь потерпел третье поражение при 13 победах.



UFC 245. Результаты турнира



Основной кард:



Камару Усман – Колби Ковингтон — победа Усмана техническим нокаутом в пятом раунде

Александер Волкановски — Макс Холлоуэй — победа Волкановски единогласным решением судей

Аманда Нуньес – Жермейн де Рандами – победа Нуньес единогласным решением судей

Марлон Мораес – Жозе Алду – победа Мораеса раздельным решением судей

Пётр Ян – Юрайя Фэйбер – победа Яна нокаутом в третьем раунде.



Предварительный кард:



Джофф Нил – Майк Перри – победа Нила нокаутом в первом раунде

Ирэн Алдана – Кейтлин Виейра – победа Алданы нокаутом в первом раунде

Омари Ахмедов – Ян Хейниш – победа Ахмедова единогласным решением судей

Мэтт Браун – Бен Сондерс – победа Брауна техническим нокаутом во втором раунде

Чейз Хупер – Даниэль Теймур – победа Хупера техническим нокаутом в первом раунде

Брендон Морено – Кай Кара-Франц – победа Морено единогласным решением судей

Джессика Ай – Вивиан Араужо – победа Айя единогласным решением судей

Пунахьель Сориано – Оскар Пьехота – победа Сориано нокаутом в первом раунде.