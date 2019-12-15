Усман: я лучший в мире, ментально я сильнее каждого в полусреднем весе

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман прокомментировал победу над Колби Ковингтоном.



«Эта победа не только для меня, она для всего мира. С того момента, как этот бой анонсировали, я слышал, что буду драться на эмоциях и это сыграет со мной дурную шутку. Но я — лучший в мире, потому что ментально я сильнее каждого в полусреднем весе.



Я допустил сегодня много ошибок. Тренеры сказали мне больше работать джебом. Я знал, что намного сильнее Ковингтона. Иногда я выхожу и показываю доминацию в борьбе, не демонстрируя свои навыки в ударке. Но я — лучший в мире. Я продолжу работать и показывать для вас настоящие шоу. Он был жёстким, пару раз ему удалось поймать меня. Но я сильнее ментально и готов преодолевать трудности», — приводит слова Камару Усмана MMAFighting.