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«Мы останемся друзьями». Фьюри прекратил работу с тренером Дэвисоном

«Мы останемся друзьями». Фьюри прекратил работу с тренером Дэвисоном
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри принял решение прекратить сотрудничество со своим тренером Беном Дэвисоном.

«Тайсону Фьюри и мне пришлось принять решение, которое привело к тому, что наше сотрудничество завершилось. Мы останемся друзьями», — приводит слова Дэвисона в своём «твиттере» журналист Майкл Бенсон.

В следующем поединке Тайсон Фьюри встретится с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. Бой состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.

В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.

Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.

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