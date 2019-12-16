Нурмагомедов признался, что хотел покусать Макгрегора после боя

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории, рассказал, что у него возникло желание покусать ирландца Конора Макгрегора и представителей его команды после титульного поединка, состоявшегося в октябре 2018 года. После победы над Макгрегором, который не раз позволял себе резкие выпады в адрес представителей Дагестана и лично Нурмагомедова, Хабиб выпрыгнул из октагона и спровоцировал массовую потасовку.
«Я терпел во время подготовки и боя, копил эти эмоции, чтобы не сорваться. Но у меня своё понимание. Для меня было непонятно, как такой же спортсмен, как я, может меня оскорблять. Я, наверное, хотел их покусать.
Отец — другой человек, для него это непонятно. И он не одобрил бы этот поступок», — приводит слова Хабиба ТАСС.
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