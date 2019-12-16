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А. Емельяненко показал, что ест на завтрак. Видео

А. Емельяненко показал, что ест на завтрак. Видео
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» видео, в котором рассказал, из чего обычно состоит его завтрак.

«Мой завтрак: гречишный чай, мёд и сырнички!» — сказал боец.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в «инстаграме» Емельяненко.

Последний поединок 38-летний спортсмен провёл 29 ноября, когда победил стронгмена Михаила Кокляева, нокаутировав его в первом раунде. Бой прошёл по правилам бокса.

Всего на счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью.

Ранее российский боксёр Александр Поветкин поделился мнением о поединке Емельяненко — Кокляев.

Поветкин рассказал, что думает о бое Емельяненко — Кокляев
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