Хабиб заявил, что не станет готовиться специально к бою с Фергюсоном

Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, рассказал о подготовке к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Бойцы выйдут в октагон в Бруклине 18 апреля.
По словам Хабиба, он не станет менять тактику ведения боя с учётом навыков Фергюсона.
«Будем ли мы готовиться под Фергюсона? Нет, надеюсь, что как раз он будет под нас.
Мы не собираемся менять тактику. Будем бороть, ломать, бросать. А он, если сможет, пусть что-то этому противопоставит», — цитирует Нурмагомедова ТАСС.
Последний поединок 31-летний Хабиб провёл в сентябре, когда победил американца Дастина Порье, применив удушающий приём в третьем раунде. Всего на его счету 28 побед в 28 боях в смешанных единоборствах.
Также Нурмагомедов признался, что хотел искусать Конора Макгрегора после поединка в октябре 2018 года.
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