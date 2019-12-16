Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Вдова боксёра Дадашева подала в суд иск и потребовала компенсации

Вдова боксёра Дадашева подала в суд иск и потребовала компенсации
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Вдова российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала иск в США к Атлетической комиссии штата Мэриленд с требованием компенсации.

«Иск подан к Атлетической комиссии штата Мэриленд», — приводит слова одного из представителей команды Дадашева ТАСС.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в весе до 63,5 кг с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, прошедшего в Оксон-Хилле 20 июля.

В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра. После боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание. Россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжёлый отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа, но он скончался через несколько дней.

Последний соперник скончавшегося боксёра Дадашева ответил на обвинения
Комментарии (0)
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019