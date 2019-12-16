Вдова боксёра Дадашева подала в суд иск и потребовала компенсации

Вдова российского боксёра Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала иск в США к Атлетической комиссии штата Мэриленд с требованием компенсации.

«Иск подан к Атлетической комиссии штата Мэриленд», — приводит слова одного из представителей команды Дадашева ТАСС.

Дадашев скончался в США 23 июля. Причиной смерти 28-летнего спортсмена стали травмы, полученные во время боя за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии IBF в весе до 63,5 кг с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, прошедшего в Оксон-Хилле 20 июля.

В 11-м раунде поединка с Матиасом Дадашев пропустил много ударов, из-за чего команда российского спортсмена приняла решение остановить бой, чтобы поберечь здоровье боксёра. После боя Дадашеву стало плохо, он потерял сознание. Россиянина в критическом состоянии доставили в больницу, где ему был диагностирован тяжёлый отек мозга. Спортсмену провели трепанацию черепа, но он скончался через несколько дней.