Рой Джонс раскритиковал идею боя Емельяненко — Кокляев
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс поделился мнением о поединке, в котором приняли участие боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и стронгмен Михаил Кокляев. 29 ноября 38-летний Емельяненко нокаутировал 40-летнего Кокляева в бою, который прошёл по правилам бокса.
«Меня точно не привлекает встреча боксёра с пауэрлифтером, потому что второй никогда ни с кем не дрался. Ты не сможешь выдержать удар, когда не знаешь, каково это — получать по лицу», — приводит слова Джонса «RT на русском».
На счету Емельяненко 36 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 28 побед (в том числе 20 нокаутом) и потерпел семь поражений, а ещё один поединок завершился вничью. Для Кокляева это был дебют в единоборствах.
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