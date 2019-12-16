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Ф. Емельяненко рассказал о недавнем инциденте на дороге

Ф. Емельяненко рассказал о недавнем инциденте на дороге
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко рассказал, как недавно стал участником дорожного инцидента.

«С момента получения прав я всегда за рулём. Казусов на дороге у меня, как правило, не бывает, но вот недавно случился небольшой инцидент. Тихо-мирно поговорили, друг перед другом извинились и поехали дальше.

Никто из машин не выбегал, открыли окна, парень меня узнал, я спросил у него: зачем ты так делаешь? В общем, извинились друг перед другом и поехали дальше», — приводит слова Емельяненко Tofight.ru.

Следующий поединок 43-летний Емельяненко проведёт на турнире Bellator в Японии 29 декабря. Соперником будет 41-летний американец Куинтон Джексон.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Емельяненко — Джексон.

Джексон пообещал нокаут в бою с Ф. Емельяненко
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