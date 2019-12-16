Боец MMA Смоляков назвал Дагестан единственной надеждой России

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Смоляков, ранее выступавший в UFC, назвал представителей Дагестана единственной надеждой России и объяснил, почему так считает. По словам Смолякова, образцом поведения является Хабиб Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе.

«Если Хабиб настоящий мусульманин, его нельзя подкупить. Если у него есть свои принципы, он не свернёт. У нас, русских, своя правда потеряна, а они знают, куда идут.

Посмотрите на наших попов. Все на «Мерседесах». Церкви больше на торговый центр похожи. Это чистый бизнес.

Возвращаясь к Хабибу, если он идейный, он не свернёт. В Дагестане все сами прекрасно понимают, что у них творится. Как бы это парадоксально ни звучало, возможно, они единственная надежда России», — цитирует бойца «Советский спорт».