Президент Союза ММА России: сборная по ММА будет выступать с российским флагом

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин прокомментировал решение ВАДА об отстранении России от международных соревнований и отметил, что сборная России по ММА будет выступать на международном уровне с российским флагом.



«У меня категоричное мнение о ВАДА. Я не считаю правильным так дискриминировать спортсменов, ставить такие рамки, ломать судьбы. Касаемо нашего вида спорта, мы не включены в санкционный список, поэтому наша сборная будет выступать на международном уровне с российским флагом, с российским гимном, и мы также имеем право проводить на территории Российской Федерации международные состязания любого масштаба, в том числе первенства и чемпионаты Европы и мира. То есть, на нас это никак не скажется. В то же время все мы — единое спортивное сообщество. Мы тоже переживаем, критикуем это решение и абсолютно с ним не согласны. Конечно, если от нас потребуется какая-то помощь, понадобится высказать свою позицию, мы её выскажем, и она будет неизменной: мы против этого решения. Мы призываем вернуть флаг, вернуть гимн Российской Федерации нашим спортсменам. Они завоевали это право потом и кровью на тренировках и сборах», — приводит слова Радмира Габдуллина пресс-служба «ЮграМегаСпорт».