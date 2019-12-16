Нурмагомедов может посетить бой Макгрегора и Серроне

Президент UFC Дэна Уайт подчеркнул, что российский чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов может посетить предстоящий бой Конора Макгрегора и Дональда Серроне.
«Есть ли шанс, что Хабиб Нурмагомедов посетит предстоящий бой Конора Макгрегора? Да. Шансы точно есть, он может там появиться. Я не стану утверждать, но всё возможно. Я был бы рад, если бы он приехал», — приводит слова Дэны Уайта ESPN.
Напомним, поединок между Конором Макгрегором и Дональдом Серроне пройдёт в полусредней весовой категории. Соперники встретятся на шоу UFC 246, проведение которого запланировано в Лас-Вегасе (штат Невада, США) 18 января 2020 года.
Макгрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, с тех пор когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Серроне проиграл два предыдущих поединка. В минувшей встрече он был нокаутирован Джастином Гэтжи. Тот бой прошёл в лёгком весе.
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