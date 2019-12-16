Фьюри: если убрать из моей жизни бокс, то я уйду в запой

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри признался, что в его жизни нет ничего, кроме бокса.



«Сейчас мне всего 31 год. Я планирую продолжать драться до 51 года. Я буду как Арчи Мур.Что ещё есть в моей жизни? Если убрать из неё бокс, то я уйду в запой. Мне неинтересно быть тренером или менеджером. Я шоумен, на которого хотят смотреть люди. Планы? Я хочу подраться с Уайлдером. После этого я проведу бой с чемпионом UFC», — рассказал Тайсон Фьюри в интервью Behind The Gloves.



В следующем поединке Тайсон Фьюри встретится с чемпионом WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером. Бой состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.



В первом поединке Фьюри и Уайлдера, состоявшемся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья.



Уайлдер провёл 43 поединка в профессиональном боксе, одержав 42 победы (в том числе 41 нокаутом). На счету Фьюри 29 побед в 30 боях.