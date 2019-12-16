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Дацик: разборка с Емельяненко переведена в разряд спорта, чтобы никто из нас не сел

Дацик: разборка с Емельяненко переведена в разряд спорта, чтобы никто из нас не сел
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик заявил, что его бой с Александром Емельяненко состоится в любом случае. По словам Дацика, разборка с Емельяненко будет переведена в разряд спорта, чтобы избежать проблем с законом.

«Наш бой с Емельяненко состоится, независимо от каких-либо других исходов. Этот бой имеет личную разборку, которая будет просто переведена в разряд спорта. Она будет переведена для того, чтобы никто из нас не сел в итоге», — приводит слова Вячеслава Дацика ToFight.

Напомним, вчера, 15 декабря, 46-летний французский кикбоксер Жером ле Баннер нокаутировал Дацика во втором раунде поединка в Казани. Бой включал в себя стили каратэ, муай-тай и кикбоксинга, захваты были запрещены.

Ранее Дацик заявлял, что поединок с Александром Емельяненко может состояться в 2020 году.

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