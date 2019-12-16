Дацик: разборка с Емельяненко переведена в разряд спорта, чтобы никто из нас не сел

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик заявил, что его бой с Александром Емельяненко состоится в любом случае. По словам Дацика, разборка с Емельяненко будет переведена в разряд спорта, чтобы избежать проблем с законом.



«Наш бой с Емельяненко состоится, независимо от каких-либо других исходов. Этот бой имеет личную разборку, которая будет просто переведена в разряд спорта. Она будет переведена для того, чтобы никто из нас не сел в итоге», — приводит слова Вячеслава Дацика ToFight.



Напомним, вчера, 15 декабря, 46-летний французский кикбоксер Жером ле Баннер нокаутировал Дацика во втором раунде поединка в Казани. Бой включал в себя стили каратэ, муай-тай и кикбоксинга, захваты были запрещены.



Ранее Дацик заявлял, что поединок с Александром Емельяненко может состояться в 2020 году.