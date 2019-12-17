Чудинов: некоторые американцы возмущены тем, что делают с российскими атлетами

Российский боксёр Фёдор Чудинов прокомментировал санкции Всемирного антидопингового агентства в отношении России.

«Это чистой воды политика. А я с политикой, если честно, очень не хочу связываться. Это же вообще неспортивно. Глобальная политика вмешивается в дела спорта и честных спортсменов — вот что это такое. Люди честно соревнуются, чтобы выяснить, кто из них лучше делает своё дело. А когда на наших ребят клевещут, утверждают, что они массово употребляют допинг, трудно воспринимать такое всерьёз. Вспомните тот же милдронат, который запретили. 20 лет он был обычным лекарством, которое спокойно принимали. И опять приходится про политику говорить: я больше чем уверен, что американцы создали аналог милдроната, а наш препарат просто запретили.

Это уже издевательство, если честно. Ладно один раз и так поехали под нейтральным флагом, как это было с зимней Олимпиадой в Корее. Мы думали, что от нас отстанут. А нас продолжают унижать. Что это такое? Это всё равно, что отказаться от Родины. Как ты можешь не представлять свою Родину на соревнованиях? Они заставляют нас стыдиться того, откуда мы. А это неправильно. Неважно, откуда ты. Ты должен гордиться своим домом и развивать его. А то некоторые говорят: «Надо отсюда уезжать». Нет, ты наведи порядок у себя дома. Но нас заставляют… Ну вот, мы опять возвращаемся к американцам и политике. Очень нехорошая тема. При этом я читал новости и видел, как даже некоторые американцы возмущены тем, что делают с российскими спортсменами. Они понимают, что мы — одна из сильнейших стран, помериться силами с которой всегда престижно. А их спортсменов лишают такой возможности. Это некрасиво и по отношению к ним», — приводят слова Чудинова «Известия».

9 декабря исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства принял решение запретить российским спортсменам участвовать в крупных международных спортивных соревнованиях в течение четырёх лет.