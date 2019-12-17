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Шлеменко рассказал о возможном ходе боя Нурмагомедов — Фергюсон

Шлеменко рассказал о возможном ходе боя Нурмагомедов — Фергюсон
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, как может проходить поединок действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится на турнире организации в Нью-Йорке 18 апреля.

«Здесь фаворитом является Хабиб. Считаю, что он победит. Это будет контроль в партере с добиванием Тони, скорее всего, все пять раундов.

Тони — довольно крепкий боец, который идёт до конца, он будет со спины стараться работать локтями. Но борьба Хабиба на очень хорошем уровне. Она принесёт ему успех в этом бою», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и 3 поражения в 28 боях в MMA.

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