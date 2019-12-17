Шлеменко рассказал о возможном ходе боя Нурмагомедов — Фергюсон

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко предположил, как может проходить поединок действующего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Бой Нурмагомедова и Фергюсона состоится на турнире организации в Нью-Йорке 18 апреля.
«Здесь фаворитом является Хабиб. Считаю, что он победит. Это будет контроль в партере с добиванием Тони, скорее всего, все пять раундов.
Тони — довольно крепкий боец, который идёт до конца, он будет со спины стараться работать локтями. Но борьба Хабиба на очень хорошем уровне. Она принесёт ему успех в этом бою», — приводит слова Шлеменко «Матч ТВ».
На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах. У 35-летнего Фергюсона 25 побед и 3 поражения в 28 боях в MMA.
- 17 декабря 2019
-
10:00
-
09:08
-
09:07
-
01:01
- 16 декабря 2019
-
23:38
-
22:41
-
21:41
-
20:41
-
19:48
-
18:49
-
17:50
-
16:06
-
15:18
-
14:48
-
14:00
-
13:12
-
12:51
-
12:28
-
11:42
-
11:06
-
10:16
-
09:07
-
00:52
- 15 декабря 2019
-
23:34
-
22:51
-
21:47
-
20:16
-
19:53
-
18:12
-
17:32
-
16:28
-
16:18
-
15:35
-
14:26
-
13:40