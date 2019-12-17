40-летний Поветкин не отказался от цели стать чемпионом мира по боксу, несмотря на возраст

Российский боксёр Александр Поветкин заявил, что по-прежнему намерен стать чемпионом мира. Напомним, поединок 40-летнего Поветкина и 31-летнего американца Майкла Хантера, который состоялся в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 7 декабря, закончился вничью.

Боксёра спросили, в чём он находит мотивацию для продолжения выступлений.

«Хочу выиграть полноценное звание чемпиона мира, которого у меня нет (Поветкин был регулярным чемпионом мира в тяжёлом весе по версии WBA в 2011—2013 годах, а также владел несколькими второстепенными титулами. — Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Поветкина «Российская газета».

Ранее Поветкин объяснил, почему российский судья отдал ему победу в бою с Хантером, а также рассказал, что думает о поединке Александр Емельяненко — Михаил Кокляев.

Поветкин объяснил, почему российский судья отдал ему победу в бою с Хантером