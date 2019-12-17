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Стало известно, как началась стычка Яна и экс-чемпиона UFC Гарбрандта

Стало известно, как началась стычка Яна и экс-чемпиона UFC Гарбрандта
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанного стиля Коди Гарбрандт заявил, что россиянин Пётр Ян настиг его по пути в туалет, после чего между спортсменами возникла ссора.

Напомним, 14 декабря в Лас-Вегасе завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 245. В его основном карде выступил четвёртый номер рейтинга Пётр Ян. Россиянин нокаутировал ветерана смешанных единоборств Юрайю Фейбера.

После поединка Ян едва не подрался с экс-чемпионом организации в легчайшем весе, а ныне восьмым номером рейтинга Коди Гарбрандтом — близким другом Фейбера, который тренируется с ним в одном зале. Словесный конфликт едва не перерос в силовое противостояние, но вовремя вмешалась охрана.

«На самом деле этот сосунок появился на моём пути, когда я один шёл в туалет», — сказал Гарбрандт в сторис своего «инстаграма».

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